В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: ua.news

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 1 марта, зафиксированы еще 5 тыс. 336 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что заметно больше, чем за сутки до этого, когда были выявлены 4 тыс. 285 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания — 308 детей и 218 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах Украины:

Ивано-Франковской области — 649;

Черновицкой области — 504;

Винницкой области — 453;

Закарпатской области — 438;

Киеве — 463.

За сутки проведены 54 тыс. 994 тестирования на COVID-19.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 410 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 154 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с COVID-19.

Умерли за сутки 162 больных, выздоровели — 5 тыс. 194 пациента.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 357 тыс. 470 человек;

выздоровели 1 млн 176 тыс. 918 человек;

умерли 26 тыс. 212 больных.

Напомним, Степанов недавно рассказал, есть ли наличие антител после перенесенного коронавируса противопоказанием для вакцинации.