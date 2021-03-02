В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: ua.news

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 1 березня, зафіксовано ще 5 тис. 336 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що помітно більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 4 тис. 285 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання — 308 дітей та 218 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в таких регіонах України:

Івано-Франківській області — 649;

Чернівецькій області — 504;

Вінницькій області — 453;

Закарпатській області — 438;

Києві — 463.

За добу здійснено 54 тис. 994 тестування на COVID-19.

Госпіталізували за добу 1 тис. 410 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 154 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з COVID-19.

Померли за добу 162 хворих, одужали — 5 тис. 194 пацієнти.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 357 тис. 470 осіб;

одужали 1 млн 176 тис. 918 осіб;

померли 26 тис. 212 хворих.

Нагадаємо, Степанов нещодавно розповів, чи є наявність антитіл після перенесеного коронавірусу протипоказанням для вакцинації.