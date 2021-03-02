Коронавірус в Україні — кількість хворих знову зросла (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151145-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-hvoryh-znovu-zrosla-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 1 березня, зафіксовано ще 5 тис. 336 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що помітно більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 4 тис. 285 хворих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що серед нових випадків захворювання — 308 дітей та 218 медпрацівників.
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в таких регіонах України:
- Івано-Франківській області — 649;
- Чернівецькій області — 504;
- Вінницькій області — 453;
- Закарпатській області — 438;
- Києві — 463.
За добу здійснено 54 тис. 994 тестування на COVID-19.
Госпіталізували за добу 1 тис. 410 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 154 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з COVID-19.
Померли за добу 162 хворих, одужали — 5 тис. 194 пацієнти.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 357 тис. 470 осіб;
- одужали 1 млн 176 тис. 918 осіб;
- померли 26 тис. 212 хворих.
Нагадаємо, Степанов нещодавно розповів, чи є наявність антитіл після перенесеного коронавірусу протипоказанням для вакцинації.