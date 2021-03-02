Степанов розповів, чи можна вакцинуватися після одужання від СOVID-19

Максим Степанов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n151143-stepanov-rozpoviv-chy-mojna-vakcynuvatysya-pislya-odujannya-vid-sovid-19.html

Ракурс

Імунітет після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 не є протипоказанням до вакцинації.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про це в ефірі програми «Свобода слова».

Степанов зазначає, що в середньому імунітет після одужання від коронавірусу зберігається впродовж близько шести місяців, хоча в Україні траплялися і випадки, коли люди хворіли знову вже через три місяці після перенесеного захворювання.

Якщо людина перехворіла три місяці тому, вакцинація не є протипоказом. Але якщо ти знаєш, що ти зараз захищений, в тебе є відповідна імунна відповідь організму і ти хочеш зробити це трошки пізніше — це твоє право, у нас вакцинація добровільна, — наголосив міністр.

Він зазначив, що для формування колективного імунітету від коронавірусу потрібно, щоб вакцинувалися щонайменше 60% населення.

У середині листопада 2020 року Степанов повідомляв, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Наприкінці листопада стало відомо, що міністр одужав.

Вчора, 1 березня, в Олександрівській лікарні Києва Степанов зробив щеплення від коронавірусу. За його словами, він вакцинувався, щоб стимулювати людей до щеплень і розвінчати фейки довкола вакцинації.