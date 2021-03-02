Серед номінантів цьогорічної Нобелівської премії – 234 особи та 95 організацій, фото: Adam Baker

https://racurs.ua/ua/n151142-putin-nato-ta-tramp-nobelivskyy-komitet-otrymav-ponad-300-zayavok-na-premiu.html

Ракурс

На Нобелівську премію 2021 року надійшли заявки на 329 кандидатів.

Серед цього переліку — 234 особи та 95 організацій. Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

Це третя найбільша кількість претендентів на Нобелівську премію за весь час.

Поточний рекорд (376 кандидатів), було встановлено у 2016 році, у 2020 році було 317 кандидатів.

Хоча список номінантів офіційно не можна розголошувати ще впродовж 50 років після присудження премії, ЗМІ раніше повідомляли про висунення на Нобелівську премію 2021 року таких кандидатур:

президента РФ Володимира Путіна;

лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську;

екс-президента США Дональда Трампа;

російського опозиціонера Олексія Навального;

еко-активістки Грети Тунберг;

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ);

протестного руху Black Lives Matter;

НАТО;

Агентства ООН з питань біженців (UNHCR).

Нагадаємо, про те, що президента країни-агресора Путіна висунули на Нобелівську премію миру, стало відомо у вересні 2020 року.