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Среди номинантов нынешней Нобелевской премии – 234 человека и 95 организаций, фото: Adam Baker
Путин, НАТО и Трамп — Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премиюhttps://racurs.ua/n151142-putin-nato-i-tramp-nobelevskiy-komitet-poluchil-bolee-300-zayavok-na-premiu.htmlРакурс
На Нобелевскую премию 2021 года поступили заявки на 329 кандидатов.
Среди этого перечня — 234 человека и 95 организаций. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Это третье наибольшее количество претендентов на Нобелевскую премию за все время.
Текущий рекорд (376 кандидатов), был установлен в 2016 году, в 2020 году было 317 кандидатов.
Хотя список номинантов официально нельзя разглашать еще в течение 50 лет после присуждения премии, СМИ ранее сообщали о выдвижении на Нобелевскую премию 2021 года таких кандидатур:
- президента РФ Владимира Путина;
- лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую;
- экс-президента США Дональда Трампа;
- российского оппозиционера Алексея Навального;
- эко-активистки Греты Тунберг;
- Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
- протестного движения Black Lives Matter;
- НАТО;
- Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).
Напомним, о том, что президента страны-агрессора Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, стало известно в сентябре 2020 года.
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