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Ракурс
Среди номинантов нынешней Нобелевской премии – 234 человека и 95 организаций, фото: Adam Baker

Путин, НАТО и Трамп — Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию

2 мар 2021, 08:07
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На Нобелевскую премию 2021 года поступили заявки на 329 кандидатов.

Среди этого перечня — 234 человека и 95 организаций. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Это третье наибольшее количество претендентов на Нобелевскую премию за все время.

Текущий рекорд (376 кандидатов), был установлен в 2016 году, в 2020 году было 317 кандидатов.


Хотя список номинантов официально нельзя разглашать еще в течение 50 лет после присуждения премии, СМИ ранее сообщали о выдвижении на Нобелевскую премию 2021 года таких кандидатур:

  • президента РФ Владимира Путина;
  • лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую;
  • экс-президента США Дональда Трампа;
  • российского оппозиционера Алексея Навального;
  • эко-активистки Греты Тунберг;
  • Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
  • протестного движения Black Lives Matter;
  • НАТО;
  • Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Напомним, о том, что президента страны-агрессора Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, стало известно в сентябре 2020 года.

Источник: Ракурс


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