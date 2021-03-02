Среди номинантов нынешней Нобелевской премии – 234 человека и 95 организаций, фото: Adam Baker

https://racurs.ua/n151142-putin-nato-i-tramp-nobelevskiy-komitet-poluchil-bolee-300-zayavok-na-premiu.html

Ракурс

На Нобелевскую премию 2021 года поступили заявки на 329 кандидатов.

Среди этого перечня — 234 человека и 95 организаций. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Это третье наибольшее количество претендентов на Нобелевскую премию за все время.

Текущий рекорд (376 кандидатов), был установлен в 2016 году, в 2020 году было 317 кандидатов.

Хотя список номинантов официально нельзя разглашать еще в течение 50 лет после присуждения премии, СМИ ранее сообщали о выдвижении на Нобелевскую премию 2021 года таких кандидатур:

президента РФ Владимира Путина;

лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую;

экс-президента США Дональда Трампа;

российского оппозиционера Алексея Навального;

эко-активистки Греты Тунберг;

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

протестного движения Black Lives Matter;

НАТО;

Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Напомним, о том, что президента страны-агрессора Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, стало известно в сентябре 2020 года.