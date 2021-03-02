Степанов рассказал, можно ли вакцинироваться после выздоровления от СOVID-19

Максим Степанов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n151143-stepanov-rasskazal-mojno-li-vakcinirovatsya-posle-vyzdorovleniya-ot-sovid-19.html

Ракурс

Иммунитет после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 не является противопоказанием к вакцинации.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об этом в эфире программы «Свобода слова».

Степанов отмечает, что в среднем иммунитет после выздоровления от коронавируса сохраняется в течение примерно шести месяцев, хотя в Украине случались и случаи, когда люди болели снова уже спустя три месяца после перенесенного заболевания.

Если человек переболел три месяца назад, вакцинация не является противопоказанием. Но если ты знаешь, что ты сейчас защищен, у тебя есть соответствующий иммунный ответ организма и ты хочешь сделать это чуть позже — это твое право, у нас вакцинация добровольная, — подчеркнул министр.

Он отметил, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса нужно, чтобы вакцинировались не менее 60% населения.

В середине ноября 2020 года Степанов сообщал, что получил положительный результат теста на COVID-19. В конце ноября стало известно, что министр поправился.

Вчера, 1 марта, в Александровской больнице Киева Степанов сделал прививку от коронавируса. По его словам, он вакцинировался, чтобы стимулировать людей к прививкам и развенчать фейки вокруг вакцинации.