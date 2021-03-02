Курси НБУ — долар вперше за місяць зріс до 28 грн, а євро просіло, фото — flickr.com

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Ракурс

Курс гривні на 2 березня Національный банк України встановив на рівні 28 грн/дол. Долар подорожчав на 6 коп. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс зріс до позначки 28 грн вперше за останній місяць. Вище курс був тільки 3 лютого — 28,06 грн.

Курс євро встановлений на рівні 33,72 грн. Він знизився на 13 коп.

Курси валют НБУ на 2 березня:

1 долар США — 28,00;

1 євро — 33,72;

1 польський злотий — 7,44;

10 російських рублів — 3,77.

На торгах 1 березня долар виріс до 28 грн, але так і не втримався на цій позначці. Долар, як кажуть дилери, «сходив» до цієї позначки і навіть деякий час протримався вище цього значення. Адже не дарма довідковий курс Нацбанку учора на 12.00 перебував на позначці 28,0054 грн за дол.

Але вже ближче до обіду, а головне після нього — на торгах явно переважала пропозиція на фоні попиту з боку клієнтів, що дедалі зменшувався. В результаті котирування швидко почали просідати і завершилася сесія по долару рівнем 27,94/27,96 грн.

НБУ на торги не виходив. Сенсу в цьому ні для регулятора, ні для самих клієнтів і банків не було.

Спекулянти по обіді почали «тиснути» курс донизу і домоглися рівня в 27,98/27,995 грн за дол до 15.00, а потім змогли опустити котирування до 27,94/27,96 до кінця сесії.

Довідковий курс Нацбанку на 12.00 2 березня зафіксовано на рівні 28,0054 грн, а офіційний на 2 березня встановлено на позначці 28,0007.