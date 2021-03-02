Курсы НБУ — доллар впервые за месяц вырос до 28 грн, а евро просело, фото — flickr.com

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Ракурс

Курс гривны на 2 марта Национальный банк Украины установил на уровне 28 грн/долл. Доллар подорожал на 6 коп. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс вырос к отметке 28 грн впервые за последний месяц. Выше курс был только 3 февраля — 28,06 грн.

Курс евро установлен на уровне 33,72 грн. Он снизился на 13 коп.

Курсы валют НБУ на 2 марта:

1 доллар США — 28,00;

1 евро — 33,72;

1 польский злотый — 7,44;

10 российских рублей — 3,77.

На торгах 1 марта доллар вырос до 28 грн, но так и не удержался на этой отметке. Доллар, как говорят дилеры, «сходил» к этой отметке и даже некоторое время продержался выше этого значения. Не зря справочный курс Нацбанка вчера на 12.00 находился на отметке 28,0054 грн за долл.

Но уже ближе к обеду, а главное после него — на торгах явно преобладало предложение на фоне спроса со стороны клиентов, который постоянно уменьшался. В результате котировки быстро начали проседать и завершилась сессия по доллару на уровне 27,94/27,96 грн.

НБУ на торги не выходил. Смысла в этом ни для регулятора, ни для самих клиентов и банков не было.

Спекулянты после обеда начали «давить» курс вниз и добились уровня в 27,98/27,995 грн за долл до 15.00, а потом смогли опустить котировки до 27,94/27,96 к концу сессии.

Справочный курс Нацбанка на 12.00 2 марта зафиксирован на уровне 28,0054 грн, а официальный на 2 марта установлен на отметке 28,0007.