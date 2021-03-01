Доллар подорожал, а евро подешевело. Фото: ЕП

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Ракурс

Официальный курс гривны на 1 марта 2021 года установил Национальный банк Украины.

К американскому доллару гривна укрепилась на 1 коп., курс установлен на уровне 27 грн 94 коп. за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне. В то же время евро 1 марта подешевело почти на 30 коп. и его курс установлен на уровне 33 грн 84 коп. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Эксперты заявляют, что последние две недели НБУ не выходил на торги с интервенциями и таким образом рынок сам находил компромисс по курсу. Несмотря на то, что доллар и евро подорожали в конце зимы, это не внесло значимых изменений в общий расклад сил на валютном рынке Украины.

Наличный рынок продолжал ориентироваться на поведение межбанка и своей игры «на повышение» или «на понижение» не вел. Украинцы не спешили покупать или продавать доллары и в последние банковский день прошлой неделе обменные пункты финансовых компаний продавали доллар в пределах 27 грн 92 коп. — 28 грн 3 коп. и евро в пределах 33 грн 79 коп. — 33 грн 85 коп.

Также особо повлияло на курс и возмещение НДС экспортерам в последние дни февраля. Поскольку значительная часть этих гривневых средств сейчас оперативно расходуется крупными экспортерами на финансирование своих текущих расходов, то особо снижать объемы продаж валютной выручки на межбанке у этих клиентов не получилось. Кроме того, пока не особо сказалась на колебаниях курса и неудача в переговорах с Международным валютным фондом.

Напомним, Национальный банк Украины 26 февраля установил официальный курс гривны на уровне 27 грн 94 коп. за 1 долл. В тот день по сравнению с предыдущим днем курс гривны вырос 3 коп.