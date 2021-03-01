Долар подорожчав, а євро подешевшало. Фото: ЕП

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Офіційний курс гривні на 1 березня 2021 року встановив Національний банк України.

До американського долара гривня зміцнилася на 1 коп., курс встановлено на рівні 27 грн 94 коп. за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні. Водночас євро 1 березня подешевшав майже на 30 коп. і його курс встановлений на рівні 33 грн 84 коп. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Експерти заявляють, що останні два тижні НБУ не виходив на торги з інтервенціями й таким чином ринок сам знаходив компроміс по курсу. Попри те, що долар та євро подорожчали в кінці зими, це не внесло значимих змін у загальний розклад сил на валютному ринку України.

Готівковий ринок продовжував орієнтуватися на поведінку міжбанку і своєї гри «на підвищення» або «на пониження» не вів. Українці не поспішали купувати або продавати долари й в останні банківський день минулого тижня обмінні пункти фінансових компаній продавали долар в межах 27 грн 92 коп. — 28 грн 3 коп. і євро в межах 33 грн 79 коп. — 33 грн 85 коп.

Також особливо на вплинуло на курс й відшкодування ПДВ експортерам в останні дні лютого. Оскільки значна частина цих гривневих коштів зараз оперативно витрачається великими експортерами на фінансування своїх поточних витрат, то особливо знижувати обсяги продажів валютної виручки на міжбанку у цих клієнтів не вийшло. Крім того, поки не особливо позначилася на коливаннях курсу й невдача у переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Національний банк України26 лютого встановив офіційний курс гривні на рівні 27 грн 94 коп. за 1 дол. Того дня у порівнянні з попереднім днем курс гривні зріс 3 коп.