Когда Украина выйдет из кризиса — эксперты дали неожиданный прогноз

Кризис. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151042-kogda-ukraina-vyydet-iz-krizisa-eksperty-dali-neojidannyy-prognoz.html

Ракурс

ВВП Украины в 2021 году начнет расти. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 4,1%.

По прогнозам аналитиков, экономика страны может почти полностью восстановиться после спада на 4,2% в 2020 году. Об этом говорится на сайте агентства.

Такой рост эксперты связывают с частным потреблением, ростом производства сельскохозяйственной продукции и частичным восстановлением инвестиций. В то же время в 2022 году ожидается снижение темпов роста ВВП до 3,8%. Причиной снижения ВВП в следующем году называют отмену политических стимулов.

Отметим, что до этого Всемирный банк отмечал, что ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%. В 2022 году — на 3,1%. В то же время там прогнозируют, что мировая экономика в целом вырастет на 4% в 2021 году и 3,8% в 2022 году из-за долгосрочных эффектов пандемии. По расчетам Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составило 4,2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что экономика Украины будет неуклонно расти согласно прогнозу, который приводит Министерство экономики на ближайшие три года. В правительстве пообещали рост валового валютного продукта на 4,6% при инфляции 7,3% уже в следующем году.