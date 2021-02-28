Коли Україна вийде з кризи — експерти дали неочікуваний прогноз

Криза. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151042-koly-ukrayina-vyyde-z-kryzy-eksperty-daly-neochikuvanyy-prognoz.html

Ракурс

ВВП України у 2021 році почне зростати. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) на рівні 4,1%.

За прогнозами аналітиків, економіка країни має майже повністю відновитися після спаду на 4,2% у 2020 році. Про це йдеться на сайті агентства.

Таке зростання експерти пов’язують із приватним споживанням, зростанням виробництва сільськогосподарської продукції та частковим відновленням інвестицій. Водночас у 2022 році очікується зниження темпів зростання ВВП до 3,8%. Причиною зниження ВВП у наступному році називають скасування політичних стимулів.

Зауважимо, що до цього Світовий банк зазначав, що очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%. У 2022 році — на 3,1%. Водночас там прогнозують, що світова економіка загалом зросте на 4% у 2021 році та 3,8% у 2022 році через довгострокові ефекти пандемії. За розрахунками Мінекономіки, падіння ВВП України у 2020 році становило 4,2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що економіка України буде невпинно зростати згідно із прогнозом, який наводить Міністерство економіки на найближчі три роки. В уряді обіцяли зростання валового валютного продукту на 4,6% при інфляції 7,3% вже в наступному році.