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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

Коронавирус в Украине — показатель госпитализаций превышен в шести областях (ИНФОГРАФИКА)

2 мар 2021, 13:20
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Показатель госпитализаций среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на сегодня, 2 марта, превышен в шести областях Украины.

Другие показатели во всех регионах находятся в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Показатель госпитализации превышен в следующих областях:

  • Ивано-Франковской — 146 на 100 тыс. населения при норме 60;
  • Винницкой — 99,1 на 100 тыс. населения;
  • Закарпатской — 90,4 на 100 тыс. населения;
  • Черновицкой — 88 на 100 тыс. населения;
  • Житомирской — 74,8 на 100 тыс. населения;
  • Николаевской — 61,4 на 100 тыс. населения.

То есть, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области.

Ситуация с COVID-19 в Украине, инфографика: Минздрав

При этом сейчас в наиболее строгой по карантинным ограничениями «красной» зоне находятся три области — Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.


В менее строгой «оранжевой» зоне — Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Тернопольская области. Остальные регионы — в «желтой» зоне.

Напомним, в Минздраве сегодня рассказали, сколько украинцев уже вакцинировали от COVID-19.

Источник: Ракурс


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