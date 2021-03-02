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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi
Коронавирус в Украине — показатель госпитализаций превышен в шести областях (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151162-koronavirus-v-ukraine-pokazatel-gospitalizaciy-prevyshen-v-shesti-oblastyah-infografika.htmlРакурс
Показатель госпитализаций среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на сегодня, 2 марта, превышен в шести областях Украины.
Другие показатели во всех регионах находятся в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Показатель госпитализации превышен в следующих областях:
- Ивано-Франковской — 146 на 100 тыс. населения при норме 60;
- Винницкой — 99,1 на 100 тыс. населения;
- Закарпатской — 90,4 на 100 тыс. населения;
- Черновицкой — 88 на 100 тыс. населения;
- Житомирской — 74,8 на 100 тыс. населения;
- Николаевской — 61,4 на 100 тыс. населения.
То есть, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области.
При этом сейчас в наиболее строгой по карантинным ограничениями «красной» зоне находятся три области — Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В менее строгой «оранжевой» зоне — Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Тернопольская области. Остальные регионы — в «желтой» зоне.
Напомним, в Минздраве сегодня рассказали, сколько украинцев уже вакцинировали от COVID-19.
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