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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi
Коронавірус в Україні — показник госпіталізацій перевищено в шести областях (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151162-koronavirus-v-ukrayini-pokaznyk-gospitalizaciy-perevyscheno-v-shesty-oblastyah-infografika.htmlРакурс
Показник госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 станом на сьогодні, 2 березня, перевищено у шести областях України.
Інші показники в усіх регіонах перебувають у межах норми. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Показник госпіталізацій перевищено в таких областях:
- Івано-Франківській — 146 на 100 тис. населення при нормі 60;
- Вінницькій — 99,1 на 100 тис. населення;
- Закарпатській — 90,4 на 100 тис. населення;
- Чернівецькій — 88 на 100 тис. населення;
- Житомирській — 74,8 на 100 тис. населення;
- Миколаївській — 61,4 на 100 тис. населення.
Тобто, найгіршою є ситуація в Івано-Франківській області.
При цьому наразі у найбільш суворій за карантинними обмеженнями «червоній» зоні перебувають три області — Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.
У менш суворій «помаранчевій» зоні — Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Тернопільська області. Решта регіонів — у «жовтій» зоні.
Нагадаємо, у МОЗ сьогодні розповіли, скількох українців вже вакцинували COVID-19.
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