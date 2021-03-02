В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n151162-koronavirus-v-ukrayini-pokaznyk-gospitalizaciy-perevyscheno-v-shesty-oblastyah-infografika.html

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Показник госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 станом на сьогодні, 2 березня, перевищено у шести областях України.

Інші показники в усіх регіонах перебувають у межах норми. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Показник госпіталізацій перевищено в таких областях:

Івано-Франківській — 146 на 100 тис. населення при нормі 60;

Вінницькій — 99,1 на 100 тис. населення;

Закарпатській — 90,4 на 100 тис. населення;

Чернівецькій — 88 на 100 тис. населення;

Житомирській — 74,8 на 100 тис. населення;

Миколаївській — 61,4 на 100 тис. населення.

Тобто, найгіршою є ситуація в Івано-Франківській області.

При цьому наразі у найбільш суворій за карантинними обмеженнями «червоній» зоні перебувають три області — Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.

У менш суворій «помаранчевій» зоні — Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Тернопільська області. Решта регіонів — у «жовтій» зоні.

Нагадаємо, у МОЗ сьогодні розповіли, скількох українців вже вакцинували COVID-19.