Річні газові тарифи з квітня пообіцяли Шмигаль, Вітренко і Коболєв

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Річні газові тарифи з квітня пообіцяли під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко, очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв.

Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати, — заявив Шмигаль.

На думку прем'єра, українці не повинні щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому запровадження всіма учасниками ринку газу річних продуктів для споживачів за фіксованою ціною захистить населення від різких коливань цін.

Шмигаль, Вітренко і Коболєв під час наради також обговорили можливі шляхи для запуску річний газових тарифів вже у другому кварталі.

Нагадаємо, що у січні Кабмін обмежив ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. В уряді також встановили тимчасове обмеження граничного тарифу на розподіл газу -1,79 грн за 1 куб. м. Ці норми діятимуть до закінчення карантину або опалювального сезону.