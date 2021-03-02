Годовые газовые тарифы с апреля пообещали Шмыгаль, Витренко и Коболев

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Годовые газовые тарифы с апреля пообещали во время совещания премьер-министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, глава НКРЄКУ Валерий Тарасюк и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы, — заявил Шмыгаль.

По мнению премьера, украинцы не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому введение всеми участниками рынка газа годовых продуктов для потребителей по фиксированной цене защитит население от резких колебаний цен.

Шмыгаль, Витренко и Коболев во время совещания также обсудили возможные пути для запуска таких газовых тарифов уже во втором квартале.

Напомним, что в январе Кабмин ограничил цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. В правительстве также установили временное ограничение предельного тарифа на распределение газа —1,79 грн за 1 куб. м. Эти нормы будут действовать до окончания карантина или отопительного сезона.