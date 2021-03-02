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Ракурс
В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: Максим Степанов

Скількох українців вже вакцинували від COVID-19, розповіли у МОЗ

2 бер 2021, 10:14
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі першу з двох доз вакцини отримали вже 4 тис. 905 осіб. Другу дозу поки нікому не вводили. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус.інфо».

За минулу добу, 1 березня, в Україні щеплено 1 тис. 764 особи. Зокрема, у регіонах за добу здійснено таку кількість щеплень:


  • Вінницька область — 40;
  • Волинська область — 100;
  • Дніпропетровська область — 70;
  • Донецька область — 180;
  • Житомирська область — 109;
  • Закарпатська область — 30;
  • Запорізька область — 60;
  • Івано-Франківська область — 36;
  • Київська область — 50;
  • Кіровоградська область — 70;
  • Луганська область — 70;
  • Львівська область — 70;
  • Київ — 70;
  • Миколаївська область — 80;
  • Одеська область — 60;
  • Полтавська область — 100;
  • Рівненська область — 20;
  • Сумська область — 60;
  • Тернопільська область — 80;
  • Харківська область — 60;
  • Херсонська область — 90;
  • Хмельницька область — 40;
  • Черкаська область — 40;
  • Чернівецька область — 79;
  • Чернігівська область — 100.

Тобто, найбільшу кількість щеплень 1 березня зробили в Донецькій області. Ця область також лідирує за загальною кількістю вакцинованих від коронавірусу за весь час (400 щеплень).

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чи є наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 протипоказанням для вакцинації.

Джерело: Ракурс


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