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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: Максим Степанов
Скількох українців вже вакцинували від COVID-19, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n151147-skilkoh-ukrayinciv-vje-vakcynuvaly-vid-covid-19-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.
Наразі першу з двох доз вакцини отримали вже 4 тис. 905 осіб. Другу дозу поки нікому не вводили. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус.інфо».
За минулу добу, 1 березня, в Україні щеплено 1 тис. 764 особи. Зокрема, у регіонах за добу здійснено таку кількість щеплень:
- Вінницька область — 40;
- Волинська область — 100;
- Дніпропетровська область — 70;
- Донецька область — 180;
- Житомирська область — 109;
- Закарпатська область — 30;
- Запорізька область — 60;
- Івано-Франківська область — 36;
- Київська область — 50;
- Кіровоградська область — 70;
- Луганська область — 70;
- Львівська область — 70;
- Київ — 70;
- Миколаївська область — 80;
- Одеська область — 60;
- Полтавська область — 100;
- Рівненська область — 20;
- Сумська область — 60;
- Тернопільська область — 80;
- Харківська область — 60;
- Херсонська область — 90;
- Хмельницька область — 40;
- Черкаська область — 40;
- Чернівецька область — 79;
- Чернігівська область — 100.
Тобто, найбільшу кількість щеплень 1 березня зробили в Донецькій області. Ця область також лідирує за загальною кількістю вакцинованих від коронавірусу за весь час (400 щеплень).
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чи є наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 протипоказанням для вакцинації.
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