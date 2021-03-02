В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: Максим Степанов

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі першу з двох доз вакцини отримали вже 4 тис. 905 осіб. Другу дозу поки нікому не вводили. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус.інфо».

За минулу добу, 1 березня, в Україні щеплено 1 тис. 764 особи. Зокрема, у регіонах за добу здійснено таку кількість щеплень:

Вінницька область — 40;

Волинська область — 100;

Дніпропетровська область — 70;

Донецька область — 180;

Житомирська область — 109;

Закарпатська область — 30;

Запорізька область — 60;

Івано-Франківська область — 36;

Київська область — 50;

Кіровоградська область — 70;

Луганська область — 70;

Львівська область — 70;

Київ — 70;

Миколаївська область — 80;

Одеська область — 60;

Полтавська область — 100;

Рівненська область — 20;

Сумська область — 60;

Тернопільська область — 80;

Харківська область — 60;

Херсонська область — 90;

Хмельницька область — 40;

Черкаська область — 40;

Чернівецька область — 79;

Чернігівська область — 100.

Тобто, найбільшу кількість щеплень 1 березня зробили в Донецькій області. Ця область також лідирує за загальною кількістю вакцинованих від коронавірусу за весь час (400 щеплень).

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чи є наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 протипоказанням для вакцинації.