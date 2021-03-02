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Шарія дозволив затримати суд у Києві, скріншот відео
Шарія дозволив затримати суд у Києві — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n151146-shariya-dozvolyv-zatrymaty-sud-u-kyievi-zmi.htmlРакурс
Анатолія Шарія, блогера, підозрюваного у державній зраді, дозволив заарештувати суд у Києві.
Раніше СБУ направила запити про проведення слідчих дій на території інших країн.
Рішення суду дозволяє затримати відеоблогера, щоб доставити у суд для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Таку інформацію «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.
Інформацію про задоволення клопотання слідства прокоментував адвокат Шарія Валентин Рибін. Він сказав, що не був на засіданні, оскільки подібні клопотання розглядаються в закритому режимі і без участі адвоката.
Шарій перебуває і проживає в Іспанії. Раніше СБУ викликала його на допит 22 лютого, а згодом оголосила його у державний розшук.
1 березня спецслужба скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні стосовно блогера.
Адвокату Рибіну вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію.
Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.
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