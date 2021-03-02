Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Шарія дозволив затримати суд у Києві, скріншот відео

Шарія дозволив затримати суд у Києві — ЗМІ

2 бер 2021, 10:05
999

Анатолія Шарія, блогера, підозрюваного у державній зраді, дозволив заарештувати суд у Києві.

Раніше СБУ направила запити про проведення слідчих дій на території інших країн.

Рішення суду дозволяє затримати відеоблогера, щоб доставити у суд для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Таку інформацію «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.

Інформацію про задоволення клопотання слідства прокоментував адвокат Шарія Валентин Рибін. Він сказав, що не був на засіданні, оскільки подібні клопотання розглядаються в закритому режимі і без участі адвоката.

Шарій перебуває і проживає в Іспанії. Раніше СБУ викликала його на допит 22 лютого, а згодом оголосила його у державний розшук.

1 березня спецслужба скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні стосовно блогера.


Адвокату Рибіну вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію.

Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів