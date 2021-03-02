Шария разрешил задержать суд в Киеве, скриншот видео

https://racurs.ua/n151146-shariya-razreshil-zaderjat-sud-v-kieve-smi.html

Ракурс

Анатолия Шария, блогера, подозреваемого в государственной измене, разрешил арестовать суд в Киеве.

Ранее СБУ направила запросы о проведении следственных действий на территории других стран.

Решение суда разрешает задержать видеоблогера, чтобы доставить в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Такую информацию «Українським Новинам» сообщил источник в правоохранительных органах.

Информацию об удовлетворении ходатайства следствия прокомментировал адвокат Шария Валентин Рыбин. Он сказал, что не был на заседании, поскольку подобные ходатайства рассматриваются в закрытом режиме и без участия адвоката.

Шарий находится и проживает в Испании. Ранее СБУ вызвала его на допрос 22 февраля, а затем объявила в государственный розыск.

1 марта спецслужба направила в Киевскую городскую прокуратуру запрос о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве в отношении блогера.

Адвокату Рыбину вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию.

Шарий заявил, что для украинской власти он страшнее, чем бывший президент Украины Петр Порошенко.