В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото: Максим Степанов

https://racurs.ua/n151147-skolko-ukraincev-uje-vakcinirovali-ot-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.

Первую из двух доз вакцины уже получили уже 4 тыс. 905 человек. Вторую дозу пока никому не вводили. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус.инфо».

За прошедшие сутки, 1 марта, в Украине привиты 1 тыс. 764 человека. В частности, в регионах за сутки осуществлено такое количество прививок:

Винницкая область — 40;

Волынская область — 100;

Днепропетровская область — 70;

Донецкая область — 180;

Житомирская область — 109;

Закарпатская область — 30;

Запорожская область — 60;

Ивано-Франковская область — 36;

Киевская область — 50;

Кировоградская область — 70;

Луганская область — 70;

Львовская область — 70;

Киев — 70;

Николаевская область — 80;

Одесская область — 60;

Полтавская область — 100;

Ровенская область — 20;

Сумская область — 60;

Тернопольская область — 80;

Харьковская область — 60;

Херсонская область — 90;

Хмельницкая область — 40;

Черкасская область — 40;

Черновицкая область — 79;

Черниговская область — 100.

То есть, наибольшее количество прививок 1 марта сделали в Донецкой области. Эта область также лидирует по общему количеству вакцинированных от коронавируса за все время (400 прививок).

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, является ли наличие антител после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 противопоказанием для вакцинации.