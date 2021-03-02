Гвинтівка. Фото: Army.inform

https://racurs.ua/ua/n151179-probyvaie-bronu-z-1-5-km-unikalnu-gvyntivku-otrymaly-zsu-foto-video.html

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Збройні сили України (ЗСУ) отримали на озброєння незвичайну багатозарядну великокаліберну гвинтівку ручного заряджання під назвою Alligator («Алігатор»).

Вона пробиває 10-мм броньову плиту на відстані 1,5 км. Про це повідомляє Army. inform.





Під час випробувань нової гвинтівки особливо ретельно перевірялись надійність і безвідмовність зброї, що є основними вимогами до такого типу гвинтівок. Головним завданням великокаліберного «Алігатора» є знищення укріплень та техніки супротивника.





Унікальна зброя стріляє кулями надпотужного калібру 14,5×114, а початкова швидкість кулі становить 980 м/с. Натомість ефективна дальність пострілу досягає 2000 м, а максимальна дальність польоту кулі — 7000 м.





Зауважимо, що гвинтівка є зразком «болтової» стрілецької зброї, вона споряджається знімним коробчастим магазином, розрахованим на п’ять патронів 14,5×114 мм. Він забезпечує скорострільність.

При цьому сам магазин має дві точки кріплення. Загальна маса гвинтівки без магазину з патронами становить 22,5 кг. Ствольна коробка цієї гвинтівки виконана зі сталі, напрямні поверхні затвора в ствольній коробці хромовані, цим металом також вкриті патронник і канал ствола гвинтівки.





На верхній частині ствольної коробки конструктори передбачили місце під установку спрямовувального типу Пікатінні. Також гвинтівка отримала надійний кнопковий запобіжник.

Приклад у гвинтівці оснащений задньою опорою спеціальної конструкції (монопод), яка забезпечує стрілку можливість точної «підгонки» положення приклада під себе і сприяє надійній фіксації зброї. Щока і потиличник приклада, а також всі держаки виконані зі спеціальних сучасних та стійких до зносу полімерних матеріалів. Всі деталі «Алігатора» були виготовлені українськими зброярами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що терміни проведення призову на строкову військову службу у 2021 році визначили в Україні. Цьогоріч призов на строкову службу проходитиме у квітні-липні та в жовтні-грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня відповідно, а підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.