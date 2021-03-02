Винтовка. Фото: Army.inform

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили на вооружение необычную многозарядную крупнокалиберную винтовку ручного заряда под названием Alligator («Аллигатор»).

Она пробивает 10-мм броневую плиту на расстоянии 1,5 км. Об этом сообщает Army. inform.





Во время испытаний новой винтовки особенно тщательно проверялись надежность и безотказность оружия, что является основными требованиями для такого типа винтовок. Главной задачей крупнокалиберного «Аллигатора» является уничтожение укреплений и техники противника.

Уникальное оружие стреляет пулями сверхмощного калибра 14,5×114, а начальная скорость пули составляет 980 м/с. В то же время эффективная дальность выстрела достигает 2000 м, а максимальная дальность полета пули — 7000 м.



Отметим, что винтовка является образцом «болтового» стрелкового оружия, она снаряжается съемным коробовым магазином, рассчитанным на пять патронов 14,5×114 мм. Он обеспечивает скорострельность.

При этом сам магазин имеет две точки крепления. Общая масса винтовки без магазина с патронами составляет 22,5 кг. Ствольная коробка этой винтовки выполнена из стали, направляющие поверхности затвора в ствольной коробке хромированные, этим металлом также покрыт патронник и канал ствола винтовки.



На верхней части ствольной коробки конструкторы предусмотрели место под установку направляющих типа Пикатинни. Также винтовка получила надежный кнопочный предохранитель.

Приклад в винтовке оснащен задней опорой специальной конструкции (монопод), которая обеспечивает стрелку возможность точной «подгонки» положения приклада под себя и способствует надежной фиксации оружия. Щека и затыльник приклада, а также все держатели выполнены из специальных современных и устойчивых к износу полимерных материалов. Все детали «Аллигатора» были изготовлены украинскими оружейниками.



Напомним, ранее мы сообщали, что сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году определили в Украине. В этом году призыв на срочную службу будет проходить в апреле-июле и в октябре-декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно, а подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.