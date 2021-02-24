Сроки призыва в 2021 году определил Зеленский. Фото: armyinform.com.ua

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Сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году определили в Украине.

В этом году призыв на срочную службу пройдет в апреле-июле и в октябре-декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно, а подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года. Соответствующий указ 24 февраля подписал президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, нынешнее увольнение в запас срочников должно состояться в апреле-июле и в октябре-декабре. В январе 2022 года будут уволены в запас военные, которых призвали в июле 2020 года.

У Зеленского убеждают, что срочников не будут привлекать к операции Объединенных сил на Донбассе.

Также на Банковой сообщили, что будут подлежать призыву и иметь право на отсрочку для получения образования на весь период обучения ученики и студенты:

школ и ПТУ с дневной формой обучения;

учреждений профессионального образования с дневной формой обучения;

учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

интернатуры, аспирантуры или докторантуры с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочку предоставят украинцам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Напомним, осенью 2020 года в ряды войска должны были призвать 13 тыс. 570 юношей. Это было на 1,5 тыс. человек меньше, чем в 2019 году. Больше всего срочников призвали в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и городе Киеве.