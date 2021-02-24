Терміни призову в 2021 році визначив Зеленський. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n150903-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-pryzov-do-zsu-hto-moje-otrymaty-vidstrochku.html

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Терміни проведення призову на строкову військову службу у 2021 році визначили в Україні.

Цогоріч призов на строкову службу проходитиме у квітні-липні та в жовтні-грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня відповідно, а підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року. Відповідний указ 24 лютого підписав президент Володимир Зеленський, повідомила прес-служба Офісу президента.

Крім того, цьогорічне звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні-липні та в жовтні-грудні. У січні 2022 року будуть звільнені в запас військові, яких призвали в липні 2020 року.

У Зеленського переконують, що строковиків не залучатимуть до операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також на Банковій повідомили, що підлягатимуть призову та матимуть право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання учні та студенти:

шкіл та ПТУ з денною формою навчання;

закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;

закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, відстрочку нададуть українцям за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Нагадаємо, восени 2020 року до лав війська мали призвати 13 тис. 570 юнаків. Це було на 1,5 тис. осіб менше, ніж у 2019 році. Найбільше строковиків призвали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та місті Києві.