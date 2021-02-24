Солдата ЗС Росії затримали з боєм на Донбасі. Фото: koffkindom.ru

https://racurs.ua/ua/n150902-soldata-zs-rosiyi-zatrymaly-z-boiem-na-donbasi.html

Ракурс

Військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації затримали 24 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Інцидент стався поблизу села Чермалик в Донецькій області. Боєць ЗСУ, який чергував на спостережному посту, затримав військовослужбовця, коли той намагався проникнути на українські позиції. Окупант зумів холодною зброєю легко поранити караульного, але той, застосував штатну зброю та затримав російського солдата. Про це повідомило командування ООС на власній сторінці у Facebook.

В штабі додали, що станом на 17.00 24 лютого бойовики ОРДЛО чотири порушували режим «тиші» й стріляли у напрямку позицій Збройних сил України. У передмісті Авдіївки стріляли з автоматів, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. А поблизу Мар’їнки російські найманці гатили з автоматичних станкових гранатометів, неподалік Південного — зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 23 лютого армія Російської Федерації та підтримувані нею бойовики 20 разів порушували «тишу». Окупанти вбили одного українського військового, ще одного поранили. Окрім обстрілів позицій ЗСУ ворог відкрив вогонь з гранатометів по Хутору Вільному в Луганській області.