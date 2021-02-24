Солдата ВС России задержали с боем на Донбассе. Фото: koffkindom.ru

https://racurs.ua/n150902-soldata-vs-rossii-zaderjali-s-boem-na-donbasse.html

Ракурс

Военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации задержали 24 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Инцидент произошел вблизи села Чермалык в Донецкой области. Боец ВСУ, который дежурил на наблюдательном посту, задержал военнослужащего, когда тот пытался проникнуть на украинские позиции. Оккупант сумел холодным оружием легко ранить караульного, но тот, применил штатное оружие и задержал российского солдата. Об этом сообщило командование ООС на собственной странице в Facebook.

В штабе добавили, что по состоянию на 17.00 24 февраля боевики ОРДЛО четыре нарушали режим «тишины» и стреляли в сторону позиций Вооруженных сил Украины. В пригороде Авдеевки стреляли из автоматов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А вблизи Марьинки российские наемники били из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Южного — из стрелкового оружия.

Напомним, 23 февраля армия Российской Федерации и поддерживаемые ею боевики 20 раз нарушали «тишину». Оккупанты убили одного украинского военного, еще одного ранили. Кроме обстрелов позиций ВСУ враг открыл огонь из гранатометов по Хутору Вольному в Луганской области.