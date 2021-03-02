Загиблий. Фото: Коло

https://racurs.ua/ua/n151181-molodyy-viyskovyy-tragichno-zagynuv-na-donbasi-foto.html

Ракурс

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил молодий військовослужбовець Збройних сил України загинув через необережне поводження зі зброєю.

Йому було лише 19 років. Про це повідомляє видання «Коло».

Військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Мірча загинув 28 лютого.





Родом хлопець зі Степанівки Семенівського району Полтавщини. Батькам повідомили про смерть сина лише 1 березня, а 18 березня бійцю виповнилося б 20 років. Андрій був найстаршим у багатодітній родині з п’ятьох дітей. Похорон військового відбудеться 3 або 4 березня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11 військовослужбовців ЗСУ загинули внаслідок бойових дій в лютому 2021 року. Ще 25 воїнів отримали бойові поранення, за місяць зафіксували 180 обстрілів. Наймолодшому із загиблих було 23 роки, найстаршому — 46. Шість воїнів загинули під ворожими обстрілами, п’ятеро — від підриву на мінах. Половина загиблих — із зони відповідальності 59-ї мотопіхотної бригади.