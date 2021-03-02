На Донбасі в лютому загинули 11 бійців – обличчя й історії героїв. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151172-na-donbasi-v-lutomu-zagynuly-11-biyciv-oblychchya-y-istoriyi-geroyiv-foto-video.html

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Війна на Донбасі триває — 11 військовослужбовців ЗСУ загинули внаслідок бойових дій в лютому 2021 року.

Ще 25 воїнів отримали бойові поранення, за місяць зафіксували 180 обстрілів, пише «Новинарня».

Наймолодшому із загиблих було 23 роки, найстаршому — 46. Шість воїнів загинули під ворожими обстрілами, п’ятеро — від підриву на мінах. Половина загиблих — із зони відповідальності 59-ї мотопіхотної бригади, — йдеться у повідомленні.

Дмитро Власенко — 38-річний боєць понад три роки прослужив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти ВМС ЗСУ, що дислокується в Маріуполі. 2 лютого на бойовій позиції поблизу Шумів Донецької області він отримав смертельне поранення снайперською кулею.

Назарій Поліщук пішов на війну добровольцем у 2017 році та став до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, яка базується на Одещині. Разом із товаришем він підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції під Мар’їнкою Донецької області.

Олексій Подвезенний був військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. 23-річний хлопець підірвався на міні поблизу села Новомихайлівка зі своїм майже ровесником Назарієм Поліщуком.

Олександр Глушко в ООС потрапив у зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Водій-кулеметник інженерно-саперного взводу 5-ї батальйонної тактичної групи загинув від кулі снайпера неподалік Зайцевого на Донеччині.

Владислав Лященко контракт зі Збройними силами підписав у 2020 році, служив у 28-й одеській бригаді ім. Лицарів Зимового походу. Загинув під час обстрілів позицій ЗСУ під Новомихайлівкою на Донеччині.

Олександр Войтенко в березні 2018 року добровільно пішов на фронт, на передову прийшов до 59-ї окремої мотопіхотної бригади як відкомандирований. Боєць підірвався на міні неподалік селища Новолуганського на Донеччині.

В’ячеслав Олексієнко «Самурай» воював в АТО у складі третьої хвилі мобілізації у 2014−2015 роках, пізніше уклав контракт на проходження військової служби у 5 бтгр 81-ї ОАЕМБр, яка постійно перебувала на фронті. Під час переміщення на позиції неподалік селища Новолуганського на Донеччині він та ще двоє бійців отримали несумісні з життям поранення внаслідок підриву п’яти мін.

Дмитро Мироненко — третій загиблий від вибуху мін під Новолуганським. У 2017 році пішов у ЗСУ за контрактом, у грудні 2020 року прийшов служити до 122-го окремого аеромобільного батальйону 81 ОАЕМБр.

Сергій Петраускас «Ящур» був активним учасником першого Майдану та Революції гідності. Довгий час він проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті. В жовтні 2020 року за власним бажанням перевівся для подальшого проходження служби до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загинув 22 лютого під час ворожого обстрілу неподалік Авдіївки.

Дмитро Сардак був військовослужбовцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади. 34-річний одесит загинув 23 лютого під час обстрілів позицій ЗСУ під Зайцевим.

Сергій Моісеєнко, молодший сержант 1 батальйону 36-ї бригади морської піхоти ім. Михайла Белінського, загинув під час обстрілу бойовиками позицій українських військ біля села Пищевик на Донеччині.

Нагадаємо, підрив автомобіля на невідомому вибуховому пристрої стався 1 березня на Донбасі — дев’ятеро військових Збройних сил України отримали бойові травми.