Черги у дитсадки пропонує відкоригувати Рада

Верховна Рада хоче відкоригувати черги у дитсадки

https://racurs.ua/ua/n151171-chergy-u-dytsadky-proponuie-vidkoryguvaty-rada.html

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Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 4604, покликаний закріпити гарантії першочергового зарахування дитини в найближчий дитсадок.

За відповідне рішення проголосували 345 народних обранців. Про це повідомляється на сайті Ради.

Цим законопроектом планується передбачити, щоб кожна дитина мала право здобувати дошкільну освіту в тому закладі дошкільної освіти, який найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

Водночас законопроект не обмежує право батьків дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.

Пропонується запровадити таку черговість зарахування дітей у дитсадки:

у першу чергу зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування дитсадку підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти;

у другу чергу (на вільні місця) зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу;

якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність дитсадку, то орган, у сфері управління якого перебуває цей заклад, має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню туди дітей.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 2 березня, також підтримала у першому читанні законопроект, покликаний збільшити мінімальний розмір аліментів.