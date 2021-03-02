Рада підтримала збільшення аліментів, фото: ТСН

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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 2 березня, підтримала в першому читанні законопроект № 3881, який передбачає внесення до Сімейного кодексу змін щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину.

За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, цей законопроект пропонує:

встановити, що сукупний розмір аліментів, що стягуються на дитину не лише з батьків, але і з інших членів сім’ї та родичів, має становити 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (зараз цей показник становить 30%);

запровадити мінімальний розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов’язку утримувати дитину, на рівні 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Також народні обранці відхилили альтернативний цьому законопроект № 3881−1, вирішивши врахувати деякі його положення при доопрацюванні законопроекту № 3881 до другого читання.