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Ракурс
Рада поддержала увеличение алиментов, фото: ТСН

Увеличение алиментов предварительно поддержала Рада

2 мар 2021, 14:04
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Верховная Рада во время своего заседания сегодня, 2 марта, поддержала в первом чтении законопроект № 3881, который предусматривает внесение в Семейный кодекс изменений по увеличению минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка.

За соответствующее решение проголосовали 339 народных избранников. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, этот законопроект предлагает:


  • установить, что совокупный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка не только с родителей, но и от других членов семьи и родственников, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (сейчас этот показатель составляет 30%);
  • ввести минимальный размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от обязанности содержать ребенка, на уровне 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сейчас размер пособий рассчитывается как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Также народные избранники отклонили альтернативный этом законопроект № 3881−1, решив учесть некоторые его положения при доработке законопроекта № 3881 ко второму чтению.

Источник: Ракурс


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