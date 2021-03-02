Наказание за фейковое минирование усилила Рада, фото — ТСН

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Ракурс

Ответственность за фейковые минирования усилила Рада. Нардепы приняли изменения в закон, ужесточающие наказание за заведомо ложные сообщения.

Во втором чтении за закон № 3911 нашлись 286 голосов.

Закон предусматривает внесение изменений в ст. 259 Уголовного Кодекса Украины. Он дополнительно устанавливает ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан — конфискацию имущества.

Новая редакция ч. 2 ст. 259 УК Украины устанавливает усиленную уголовную ответственность в случае, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, офисы органов власти, учреждения здравоохранения и образования.

За это «минерам» светить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В пояснительной записке к закону авторы новации отметили, что только в 2019 году следователи Нацполиции начали досудебное расследование примерно 2 тыс. уголовных преступлений по указанной статье УК Украины. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

Силовики отмечали, что увеличилось количество случаев, когда одновременно сообщалось о минировании десятков объектов.

В первом чтении парламент рассматривал закон в ноябре 2020 года.