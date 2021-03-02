Покарання за фейкове мінування посилила Рада, фото — ТСН

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Відповідальність за фейкове замінування посилила Рада. Нардепи ухвалили зміни до закону, які посилюють покарання за завідома неправдиві повідомлення.

У другому читанні за закон № 3911 знайшлися 286 голосів.

Закон передбачає внесення змін до ст. 259 Кримінального Кодексу України. Він додатково встановлює відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян — конфіскацію майна.

Нова редакція ч. 2 ст. 259 КК України встановлює посилену кримінальну відповідальність у випадку, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, офіси органів влади, заклади охорони здоров’я і освіти.

За це «мінерам» світитиме позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

В пояснювальній записці до закону автори новації відзначили, що тільки у 2019 році слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування приблизно 2 тис. кримінальних правопорушень за вказаною статтею КК України. Це удвічі більше, ніж у 2018 році.

Силовики відзначали, що побільшало випадків, коли одночасно повідомлялося про мінування десятків об'єктів.

У першому читанні парламент розглядав закон у листопаді 2020 року.