Мене не цікавить Стус — Медведчук про заборону книги

https://racurs.ua/ua/n151164-mene-ne-cikavyt-stus-medvedchuk-pro-zaboronu-knygy.html

Ракурс

Справу щодо заборони книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса прокоментував проросійський нардеп Віктор Медведчук.

З приводу Стуса — це все маячня. Я завжди говорив, що мене не цікавить особистість Стуса. Більше того, будь-які «звинувачення» щодо так званої справи Стуса є необґрунтованими, — заявив Медведчук у відповідь на запитання «ВВС Україна».

Депутат з фракції ОПЗЖ, який в радянські часи був адвокатом українського генія й дисидента Василя Стуса, розповів, навіщо подав до суду на видавця книги про поета.

Мені фактично все моє оточення каже, що це неправильно. А я не шкодую. Прийшов адвокат, ми подивилися. Те, що було там (в книзі — ред.), там була брехня. Я ж не заперечую проти Стуса і проти того, що у нього є прихильники. Нехай його поважають, нехай його люблять, хай його обожнюють, — заявив Медведчук.

За його словами, брехня щодо нього не може поширюватися.

Я не повинен був змовчати, я і не змовчав… Коли я вигравав суди з тим брудом, який на мене лився, то спростування залишалися поза широкою увагою. Така доля. Зате у вас або у ваших колег ніколи не виникне питання: Вікторе Володимировичу, так, а вас звинувачують, ви згодні з цим? — Не згоден. — А чому ви в суд не пішли? — А я пішов, — резюмував нардеп ОПЗЖ.

Нагадаємо, що у жовтні Медведчук виграв суд першої інстанції за своїм позовом, поданим у вересні 2019 року. Він вимагав в автора і видавця книги «Справа Василя Стуса» заборонити її поширення, оскільки деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність. Дарницький райсуд Києва постановив стягнути з Кіпіані та ТОВ «Віват» судовий збір і видалити з книги певні фрагменти. Майже відразу продавці книг заявили, що українці повністю розкупили запаси забороненого судом видання.