Меня не интересует Стус — Медведчук о запрете книги

https://racurs.ua/n151164-menya-ne-interesuet-stus-medvedchuk-o-zaprete-knigi.html

Ракурс

Дело о запрете книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе прокомментировал пророссийский нардеп Виктор Медведчук.

По поводу Стуса — это все бред. Я всегда говорил, что меня не интересует личность Стуса. Более того, любые «обвинения» по так называемому делу Стуса являются необоснованными, — заявил Медведчук в ответ на вопрос «ВВС Украина».

Депутат из фракции ОПЗЖ, который в советские времена был адвокатом украинского гения и диссидента Василия Стуса, рассказал, зачем подал в суд на издателя книги о поэте.

Мне фактически все мое окружение говорит, что это неправильно. А я не жалею. Пришел адвокат, мы посмотрели. То, что было там (в книге — ред.), там была ложь. Я не возражаю против Стуса и против того, что у него есть сторонники. Пусть его уважают, пусть его любят, пусть его обожают, — заявил Медведчук.

По его словам, ложь о нем не может распространяться.

Я не должен был молчать, я и не смолчал… Когда я выигрывал суды с той грязью, которой меня обливали, то опровержение оставались вне широкого внимания. Такая судьба. Зато у вас или у ваших коллег никогда не возникнет вопрос: Виктор Владимирович, так, а вас обвиняют, вы согласны с этим? — Не согласен. — А почему вы в суд не пошли? — А я пошел, — резюмировал нардеп от ОПЗЖ.

Напомним, что в октябре Медведчук выиграл суд первой инстанции по своему иску, поданному в сентябре 2019 года. Он требовал у автора и издателя книги «Дело Василия Стуса» запретить ее распространение, поскольку некоторые фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство. Дарницкий райсуд Киева постановил взыскать с Кипиани и ООО «Виват» судебный сбор и удалить из книги определенные фрагменты. Почти сразу продавцы книг заявили, что украинцы полностью раскупили запасы запрещенного судом издания.