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Ракурс
Верховная Рада хочет откорректировать очереди в детсады

Очереди в детсады предлагает откорректировать Рада

2 мар 2021, 15:24
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 4604, призванный закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детский сад.

За соответствующее решение проголосовали 345 народных избранников. Об этом сообщается на сайте Рады.

Этим законопроектом планируется предусмотреть, чтобы каждый ребенок имел право получать дошкольное образование в том заведении дошкольного образования, которое наиболее доступно и близко к месту его обитания.

В то же время законопроект не ограничивает право родителей ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования.


Предлагается ввести такую ​​очередность зачисления детей в детсады:

  • в первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания детского сада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в детском саду, или детьми работников этого заведения дошкольного образования;
  • во вторую очередь (на свободные места) зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения;
  • если количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность детского сада, то орган, в сфере управления которого находится это заведение, должен незамедлительно предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению туда детей.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 2 марта, также поддержала в первом чтении законопроект, призванный увеличить минимальный размер алиментов.

Источник: Ракурс


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