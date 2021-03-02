Очереди в детсады предлагает откорректировать Рада

Верховная Рада хочет откорректировать очереди в детсады

https://racurs.ua/n151171-ocheredi-v-detsady-predlagaet-otkorrektirovat-rada.html

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 4604, призванный закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детский сад.

За соответствующее решение проголосовали 345 народных избранников. Об этом сообщается на сайте Рады.

Этим законопроектом планируется предусмотреть, чтобы каждый ребенок имел право получать дошкольное образование в том заведении дошкольного образования, которое наиболее доступно и близко к месту его обитания.

В то же время законопроект не ограничивает право родителей ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования.

Предлагается ввести такую ​​очередность зачисления детей в детсады:

в первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания детского сада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в детском саду, или детьми работников этого заведения дошкольного образования;

во вторую очередь (на свободные места) зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения;

если количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность детского сада, то орган, в сфере управления которого находится это заведение, должен незамедлительно предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению туда детей.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 2 марта, также поддержала в первом чтении законопроект, призванный увеличить минимальный размер алиментов.