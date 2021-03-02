В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Вспышка коронавируса на Прикарпатье привела к тому, что медучреждения, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, переполнены.

Больным приходится лежать в коридорах, в ряде случаев и на списанных кроватях. Об этом во время оперативного совещания сообщила руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

По ее словам, такое наблюдается в Первой городской клинической больнице и Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ).

Из отделений, не предназначались для лечения больных COVID-19, взяли кровати, — подчеркивает Бойко. — Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Больницы реально являются заполненными.

Чиновница отмечает, что в Первой городской клинической больницы заполненность коек составляет 114%, в ЦГКБ — 92% (там находится 331 пациент, из них 55 — в перинатальном центре, где еще почти 40 койко-мест остались в резерве), и новые пациенты продолжают поступать.

Также она отметила, что в городе участились случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Так, за прошедшие сутки, 1 марта, были зафиксированы 600 таких обращений к медикам.

Напомним, в шести областях Украины по состоянию на сегодня, 2 марта, превышен показатель госпитализаций.