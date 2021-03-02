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Ракурс
У меня низкий уровень антител — Зеленский о своей COVID-вакцинации

У меня низкий уровень антител — Зеленский о своей COVID-вакцинации (ВИДЕО)

2 мар 2021, 14:41
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Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной болезни на территории военного мобильного госпиталя № 59 в Луганской области.

2 марта от прошел первую вакцинацию вместе с военными врачами и бойцами, которые выполняют боевые задачи на передовой.

Перед процедурой всем провели медосмотр — измерили температуру, давление и сатурацию. После прививки все чувствовали себя хорошо, сообщает пресс-служба Банковой.

Военные и Зеленский отметили, что процедура была безболезненной. Перед прививкой президент дал письменное согласие на получение вакцины. Зеленскому сообщили о возможном побочном эффекте — повышении температуры.

Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий, — прокомментировал свою прививку Зеленский.


Он назвал вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) «качественной, одной из лучших в мире».

«Ракурс» сообщал, что Минздрав изменил Национальный план вакцинации, чтобы позволить топ-чиновникам и публичным людям получить прививку от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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