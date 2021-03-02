У меня низкий уровень антител — Зеленский о своей COVID-вакцинации

https://racurs.ua/n151169-u-menya-nizkiy-uroven-antitel-zelenskiy-o-svoey-covid-vakcinacii.html

Ракурс

Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной болезни на территории военного мобильного госпиталя № 59 в Луганской области.

2 марта от прошел первую вакцинацию вместе с военными врачами и бойцами, которые выполняют боевые задачи на передовой.

Перед процедурой всем провели медосмотр — измерили температуру, давление и сатурацию. После прививки все чувствовали себя хорошо, сообщает пресс-служба Банковой.

Военные и Зеленский отметили, что процедура была безболезненной. Перед прививкой президент дал письменное согласие на получение вакцины. Зеленскому сообщили о возможном побочном эффекте — повышении температуры.

Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий, — прокомментировал свою прививку Зеленский.



Он назвал вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) «качественной, одной из лучших в мире».

«Ракурс» сообщал, что Минздрав изменил Национальный план вакцинации, чтобы позволить топ-чиновникам и публичным людям получить прививку от коронавирусной болезни COVID-19.