У мене низький рівень антитіл — Зеленський про свою COVID-вакцинацію

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Ракурс

Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусної хвороби на території військового мобільного госпіталю № 59 у Луганській області.

2 березня від пройшов першу вакцинацію разом з військовими лікарями та бійцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Перед процедурою всім провели медогляд — поміряли температуру, тиск та сатурацію. Після щеплення всі почувалися добре, повідомляє прес-служба Банкової.

Військові і Зеленський зауважили, що процедура була безболісною. Перед щепленням президент дав письмову згоду на отримання вакцини. Зеленському повідомили про можливий побічний ефект — підвищення температури.

Щеплення обов’язкове. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький, — прокоментував свої щеплення Зеленський.



Він назвав вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) «якісною, однією з найкращих у світі».

«Ракурс» повідомляв, що МОЗ змінило Національний план вакцинації, щоб дозволити топ-посадовцям і публічним людям отримати щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.