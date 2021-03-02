Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на пять километров. Фото: Twitter

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Индонезийский вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту 5 км над вершиной кратера, пепловая колонна достигла высоты 12,2 км над уровнем моря.

Извержение началось в понедельник, 1 марта в 23.42, это первое крупное проявление активности с августа 2020 года, сообщает AFP.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало, однако местные власти призвали жителей близлежащих районов держаться от вулкана подальше и не подходить к нему ближе, чем на 3 км.

Обсерватория вулкана Синабунг выпустила «красное» оповещение для авиации, через несколько часов уровень опасности был понижен до «оранжевого».

Правительство заявило, что непосредственной опасности для местных жителей нет. Однако много людей, живущих неподалеку от вулкана, напуганы и боятся покидать свои дома из-за густого вулканического пепла над кратером.

По словам офицера по мониторингу Мухаммада Нурула Асрори, это самое большое облако пепла, которое он видел с 2010 года. Тогда вулкан проснулся впервые за 400 лет.

Во время извержения в 2014 году погибли 16 человек, а в 2016 году под пеплом обнаружили семь местных жителей.

Напомним, вулкан Этна на Сицилии после почти четырех дней «простоя» снова напомнил о себе — из кратера вулкана «вырос» мощный столб дыма и пепла, который вызвал осадки в виде камней на острове.