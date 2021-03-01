Вулкан Этна обрушил дождь из камней на Сицилию — видео — новости мира

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Ракурс

Вулкан Этна на Сицилии после почти четырех дней «простоя» снова напомнил о себе — из кратера вулкана «вырос» мощный столб дыма и пепла, который вызвал осадки в виде камней на острове.

Последнее извержение Этны на Сицилии сопровождалось дождем из вулканических пород. Стихию запечатлели на видео местные жители. Кратер вулкана начала проявлять свою активность утром 28 февраля. Фонтаны лавы достигали 300 м в высоту. Затем вулкан выбросил гигантский столб дыма и пепла, который ветром унесло в восточном направлении. Черное облако засыпало мелкими камнями и сажей некоторые населенные пункты Сицилии.

Напомним, вулкан Этна вновь проснулся 16 февраля.