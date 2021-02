Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы, проснулся на прошлой неделе. В понедельник, 22 февраля, около 23.00 по местному времени, произошло самое мощное извержение вулкана с момента пробуждения.

Фонтан лавы поднялся на высоту 1,5 км. Эксперты называют это извержение «одним из самых ярких за последние несколько десятилетий», сообщает The Guardian.

Несмотря на такую ​​активность вулкана, это извержение не представляет опасности и не угрожает местному населению. Однако смог от извержения может вызвать затруднение дыхания, а пепел засоряет местные улицы.

Отмечается, что Этна во время этого извержения выбрасывает первичную магму — вещество, которое мало отличается от земной мантии, где оно образовалось. Такая магма несет больше газа, и приводит к образованию фонтанов.

Подобные извержения вулкана уже случались раньше — в 1789 году фонтаны лавы достигали 3 км.

Amazingly tall (more than 1500 m) lava fountains and spectacular «fountain fan» during #Etna's violent paroxysm during the night of 22−23 February 2021. View from our home in Tremestieri Etneo. pic.twitter.com/r4ako7UXjr