Полуторакилометровый фонтан лавы выпустил вулкан Этна в ночное небо (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150854-polutorakilometrovyy-fontan-lavy-vypustil-vulkan-etna-v-nochnoe-nebo-video.htmlРакурс
Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы, проснулся на прошлой неделе. В понедельник, 22 февраля, около 23.00 по местному времени, произошло самое мощное извержение вулкана с момента пробуждения.
Фонтан лавы поднялся на высоту 1,5 км. Эксперты называют это извержение «одним из самых ярких за последние несколько десятилетий», сообщает The Guardian.
Несмотря на такую активность вулкана, это извержение не представляет опасности и не угрожает местному населению. Однако смог от извержения может вызвать затруднение дыхания, а пепел засоряет местные улицы.
Это обычная активность вулкана, даже если каждый раз все кажется большим, более сильным, более красочным и опасным, — подчеркивают эксперты.
Отмечается, что Этна во время этого извержения выбрасывает первичную магму — вещество, которое мало отличается от земной мантии, где оно образовалось. Такая магма несет больше газа, и приводит к образованию фонтанов.
Подобные извержения вулкана уже случались раньше — в 1789 году фонтаны лавы достигали 3 км.
Amazingly tall (more than 1500 m) lava fountains and spectacular «fountain fan» during #Etna's violent paroxysm during the night of 22−23 February 2021. View from our home in Tremestieri Etneo. pic.twitter.com/r4ako7UXjr— Boris Behncke (@etnaboris) February 23, 2021
Напомним, вулкан Этна вновь проснулся 16 февраля.