Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи, пробудився минулого тижня. У понеділок, 22 лютого, близько 23.00 за місцевим часом, сталося найпотужніше виверження вулкана з моменту пробудження.

Фонтан лави піднявся на висоту 1,5 км. Експерти називають це виверження «одним із найяскравіших за останні кілька десятиліть», повідомляє The Guardian.

Попри таку активність вулкану, це виверження не є небезпечним і не загрожує місцевому населенню. Проте смог від виверження може викликати утруднення дихання, а попіл засмічує місцеві вулиці.

Зазначається, що Етна під час цього виверження викидає первинну магму — речовину, яка мало відрізняється від земної мантії, де вона утворилася. Така магма несе більше газу, що й призводить до утворення фонтанів.

Подібні виверження вулкану вже траплялися раніше — у 1789 році фонтани лави досягали 3 км.

Amazingly tall (more than 1500 m) lava fountains and spectacular «fountain fan» during #Etna's violent paroxysm during the night of 22−23 February 2021. View from our home in Tremestieri Etneo. pic.twitter.com/r4ako7UXjr