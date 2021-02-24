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Ракурс
Триває виверження вулкану Етна, фото: Astrofísica y Ciencia

Півторакілометровий фонтан лави випустив вулкан Етна у нічне небо (ВІДЕО)

24 лют 2021, 10:34
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Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи, пробудився минулого тижня. У понеділок, 22 лютого, близько 23.00 за місцевим часом, сталося найпотужніше виверження вулкана з моменту пробудження.

Фонтан лави піднявся на висоту 1,5 км. Експерти називають це виверження «одним із найяскравіших за останні кілька десятиліть», повідомляє The Guardian.

Попри таку активність вулкану, це виверження не є небезпечним і не загрожує місцевому населенню. Проте смог від виверження може викликати утруднення дихання, а попіл засмічує місцеві вулиці.

Це звичайна активність вулкану, навіть якщо кожного разу все здається більшим, сильнішим, більш барвистим та небезпечним, — наголошують експерти.

Зазначається, що Етна під час цього виверження викидає первинну магму — речовину, яка мало відрізняється від земної мантії, де вона утворилася. Така магма несе більше газу, що й призводить до утворення фонтанів.

Подібні виверження вулкану вже траплялися раніше — у 1789 році фонтани лави досягали 3 км.


Нагадаємо, вулкан Етна знову прокинувся 16 лютого.


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