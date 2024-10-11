Зеленский встретился с премьер-министром Мелони. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

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Глава держави представив український план перемоги. Сторони докладно обговорили всі аспекти цього документу й домовилися далі працювати на рівні команд, щоб якнайшвидше створити умови для миру. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Особливу увагу приділили економічному пункту плану перемоги — того, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем.

Мета нашої підтримки полягає в тому, щоб поставити Україну в найкращі умови для того, щоб вона сіла за стіл переговорів про мир. Мир, як я вже неодноразово говорила, не може означати капітуляцію, як багато хто боягузливо пропонує, — відзначила Мелоні.

Також вони обговорили підготовку до засідання Європейської ради та рішення щодо російських активів, розвиток глобальної ситуації та найближчі політичні перспективи у країнах-партнерах.

Зеленський розповів італійському прем'єру про обстановку на фронті й загальну ситуацію у війні. Лідери обговорили підготовку нового пакета підтримки.

Нагадаємо, 11 жовтня в Берліні президент України Володимир Зеленський має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.