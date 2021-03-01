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Ракурс
Кам’яний дощ вирував на Сицилії

Кам’яний дощ вирував на Сицилії (ВІДЕО)

1 бер 2021, 22:42
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Вулкан Етна на Сицилії після майже чотирьох днів «простою» знову нагадав про себе — з кратера вулкану «виріс» потужний стовп диму і попелу, який спричинив кам’яні опади на італійському острові.

Останнє виверження Етни на Сицилії супроводжувалося дощем з вулканічних порід. Стихію встигли зафільмувати на відео місцеві мешканці. Кратер вулкану почав проявляти активність вранці 28 лютого. Фонтани лави досягали 300 м у висоту. Потім вулкан викинув гігантський стовп диму і попелу, який вітром віднесло в східному напрямку. Чорна хмара засипала дрібним камінням і сажею деякі населені пункти Сицилії.


Нагадаємо, вулкан Етна знову прокинувся 16 лютого.

Джерело: Ракурс


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