Кам’яний дощ вирував на Сицилії

https://racurs.ua/ua/n151140-kam-yanyy-dosch-vyruvav-na-sycyliyi-video.html

Ракурс

Вулкан Етна на Сицилії після майже чотирьох днів «простою» знову нагадав про себе — з кратера вулкану «виріс» потужний стовп диму і попелу, який спричинив кам’яні опади на італійському острові.

Останнє виверження Етни на Сицилії супроводжувалося дощем з вулканічних порід. Стихію встигли зафільмувати на відео місцеві мешканці. Кратер вулкану почав проявляти активність вранці 28 лютого. Фонтани лави досягали 300 м у висоту. Потім вулкан викинув гігантський стовп диму і попелу, який вітром віднесло в східному напрямку. Чорна хмара засипала дрібним камінням і сажею деякі населені пункти Сицилії.

Нагадаємо, вулкан Етна знову прокинувся 16 лютого.