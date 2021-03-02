«Слуга народа» изменит систему управления партией — названа дата съезда

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Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» на ближайшем съезде, который должен состояться 13 марта в Киеве, создаст молодежное крыло, а также изменит систему управления политсилой. Участие в съезде примут парламентарии, а также депутаты местных советов от партии и делегаты от каждой из областей.

Место проведения и точное время пока не называют. На повестке дня — организационные и программные вопросы, среди которых обсуждение новой редакции устава и избрание руководящих органов. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Также планируется обсудить новый партийный документ — доктрину, которая «сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии».

Мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения, — цитирует пресс-служба СН главу партии Александра Корниенко.

Напомним, 2 марта в «Слуге народа» сообщили о создании молодежного крыла партии — «Зе! Молодежка». Ее координатором избрали нардепа Александра Санченко. Накануне стало известно, что НАПК остановило госфинансирование партии «Слуга народа».