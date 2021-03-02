«Слуга народу» змінить систему управління партією — названо дату з’їзду

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Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» на найближчому з’їзді, який має відбутися 13 березня у Києві, створить молодіжне крило, а також змінить систему управління політсилою. Участь у з’їзді братимуть парламентарі, а також депутати місцевих рад від партії і делегати від кожної з областей.

Місце проведення і точний час поки не називають. На порядку денному — організаційні і програмні питання, серед яких обговорення нової редакції статуту та обрання керівних органів. Про це 2 березня повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Також планують обговорити новий партійний документ — доктрину, яка «поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії».

Ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об'єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення, — цитує прес-служба СН главу партії Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, 2 березня у «Слузі народу» повідомили про створення молодіжного крила партії — «Зе!Молодіжка». Її координатором обрали нардепа Олександра Санченка. Напередодні стало відомо, що НАЗК зупинило держфінансування партії «Слуга народу».