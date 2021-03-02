Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу на п'ять кілометрів. Фото: Twitter

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Індонезійський вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра викинув стовп попелу на висоту 5 км над вершиною кратера, колони попелу досягли висоти 12,2 км над рівнем моря.

Виверження почалося в понеділок, 1 березня о 23.42, це перший потужний прояв активності з серпня 2020 року, повідомляє AFP.

Інформації про загиблих або постраждалих поки не надходило, однак місцева влада закликала жителів довколишніх районів триматися від вулкана подалі і не підходити до нього ближче, ніж на 3 км.

Обсерваторія вулкана Синабунг оголосила «червоний» рівень небезпеки для авіації, через кілька годин його знизили до «помаранчевого».

Уряд заявив, що безпосередньої небезпеки для місцевих жителів немає. Однак багато людей, що живуть неподалік від вулкана, налякані та бояться покидати свої домівки через густий вулканічний попіл над кратером.

За словами офіцера з моніторингу Мухаммада Нурула Асрорі, це найбільша хмара з попелу, яку він бачив з 2010 року. Тоді вулкан прокинувся вперше за 400 років.

Під час виверження у 2014 році загинули 16 осіб, а у 2016 році під попелом виявили сімох місцевих жителів.

Нагадаємо, вулкан Етна на Сицилії після майже чотирьох днів «простою» знову нагадав про себе — з кратера вулкану «виріс» потужний стовп диму і попелу, який спричинив кам’яні опади на італійському острові.