В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151170-covid-likarni-na-frankivschyni-perepovneni-hvori-lejat-u-korydorah-na-spysanyh-lijkah-video.html

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Спалах коронавірусу на Прикарпатті призвів до того, що медзаклади, призначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, переповнені.

Хворим доводиться лежати у коридорах, в низці випадків і на списаних ліжках. Про це під час оперативної наради повідомила керівник Управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

За її словами, таке спостерігається у Першій міській клінічній лікарні та Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ).

З відділень, які не призначалися для лікування хворих на COVID-19, позабирали ліжка, — наголошує Бойко. — Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Лікарні реально є заповнені.

Чиновниця зазначає, що у Першій міській клінічній лікарні заповненість ліжок становить 114%, у ЦМКЛ — 92% (там перебуває 331 пацієнт, з них 55 — у перинатальному центрі, де ще майже 40 ліжко-місць залишились у резерві), і нові пацієнти продовжують надходити.

Також вона зазначила, що в місті почастішали випадки захворювання на грип і ГРВІ. Так, за минулу добу, 1 березня, було зафіксовано 600 таких звернень до медиків.

Нагадаємо, у шести областях України станом на сьогодні, 2 березня, перевищено показник госпіталізацій.