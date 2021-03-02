На Донбассе в феврале погибли 11 бойцов – лица и истории героев. Фото: УП

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Война на Донбассе продолжается — 11 военнослужащих ВСУ погибли в результате боевых действий в феврале 2021 года.

Еще 25 воинов получили боевые ранения, за месяц зафиксировали 180 обстрелов, пишет «Новинарня».

Самому младшему из погибших было 23 года, самому старшему — 46. Шесть воинов погибли под вражескими обстрелами, пятеро подорвались на минах. Половина погибших — из зоны ответственности 59-й мотопехотной бригады, — говорится в сообщении.

Дмитрий Власенко — 38-летний боец ​​больше трех лет прослужил в 503-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ, которая дислоцируется в Мариуполе. 2 февраля на боевой позиции вблизи Шумы Донецкой области он получил смертельное ранение от пули снайпера.

Назарий Полищук ушел на войну добровольцем в 2017 году и вступил в ряды 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Вместе с товарищем он подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции под Марьинкой Донецкой области.

Алексей Подвезенный был военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. 23-летний боец подорвался на мине вблизи Новомихайловки со своим почти ровесником Назарием Полищуком.

Александр Глушко в ООС попал в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Водитель-пулеметчик инженерно-саперного взвода погиб от пули снайпера неподалеку поселка Зайцево в Донецкой области.

Владислав Лященко контракт с Вооруженными силами подписал в 2020 году, служил в 28-й одесской бригаде имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб во время обстрелов позиций ВСУ близ села Новомихайловка Донецкой области.

Александр Войтенко в марте 2018 года добровольно ушел на фронт в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Капитан подорвался на мине недалеко от поселка Новолуганское в Донецкой области.

Вячеслав Алексеенко«Самурай» воевал в АТО в составе третьей волны мобилизации в 2014—2015 годах, позже заключил контракт на прохождение военной службы в 81-й бригаде, которая постоянно находилась на фронте. При перемещении на позиции близ поселка Новолуганское Донецкой он и еще двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва пяти мин.

Дмитрий Мироненко — третий погибший в результате подрыва мин под Новолуганским. В 2017 году пошел в ВСУ по контракту, в декабре 2020 года начал служить в 122-м отдельном аэромобильном батальоне 81-й десантно-штурмовой бригады.

Сергей Петраускас «Ящур» был активным участником первого Майдана и Революции достоинства. Долгое время он проходил военную службу по контракту, в октябре 2020 года по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев. Погиб 22 февраля от вражеского обстрела неподалеку Авдеевки.

Дмитрий Сардак был военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады. 34-летний одессит погиб 23 февраля во время обстрелов позиций ВСУ вблизи поселка Зайцево.

Сергей Моисеенко, младший сержант 1 батальона 36-й бригады морской пехоты им. Михаила Белинского, погиб при обстреле боевиками позиций украинских войск у села Пищевик Донецкой области.

Напомним, подрыв автомобиля на неизвестном взрывном устройстве произошел 1 марта на Донбассе — девять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили боевые травмы.